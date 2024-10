Futuro incerto per l’ospedale Renzetti di Lanciano: il presidente Marsilio illustra la situazione attuale (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter l’ospedale Renzetti di Lanciano è al centro di un dibattito acceso sulla sua funzionalità e strutturazione. Durante un incontro svoltosi nella serata di ieri nella sede municipale, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha fornito aggiornamenti cruciali riguardanti il Futuro della sanità frentana, specialmente dopo la recente chiusura dell’UTIC, il reparto di Unità di terapia intensiva cardiologica. Questo articolo esplora i dettagli dell’incontro, i problemi attuali e i piani di ristrutturazione previsti. La chiusura dell’UTIC: motivi e conseguenze La decisione di chiudere l’UTIC dell’ospedale Renzetti è stata dettata da necessità di sicurezza, in seguito ai lavori di ristrutturazione completati nella sala di rianimazione, una operazione che ha incluso l’eliminazione dell’amianto presente nella struttura. Gaeta.it - Futuro incerto per l’ospedale Renzetti di Lanciano: il presidente Marsilio illustra la situazione attuale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterdiè al centro di un dibattito acceso sulla sua funzionalità e strutturazione. Durante un incontro svoltosi nella serata di ieri nella sede municipale, ildella Giunta regionale, Marco, ha fornito aggiornamenti cruciali riguardanti ildella sanità frentana, specialmente dopo la recente chiusura dell’UTIC, il reparto di Unità di terapia intensiva cardiologica. Questo articolo esplora i dettagli dell’incontro, i problemi attuali e i piani di ristrutturazione previsti. La chiusura dell’UTIC: motivi e conseguenze La decisione di chiudere l’UTIC delè stata dettata da necessità di sicurezza, in seguito ai lavori di ristrutturazione completati nella sala di rianimazione, una operazione che ha incluso l’eliminazione dell’amianto presente nella struttura.

