Unlimitednews.it - Fontecchio sigla 5 punti nel ko esterno di Detroit

(Di sabato 26 ottobre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta esterna pernella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Pistons cadono sul parquet dei Cleveland Cavaliers per 113-101 nonostante i 33di Cunningham e i 22 di Ivey; sempre tra gli ospiti, l’azzurro Simonecolleziona 5e 2 rimbalzi in 20 minuti complessivi di impiego. Secondo successo consecutivo per i Los Angeles Lakers, che si impongono sui Phoenix Suns per 123-116 con 35di Davis, top-scorer dell’incontro. I californiani rimontano uno svantaggio di -22 all’intervallo lungo per ritrovarsi in cima alla Western Conference assieme ai Golden State Warriors, che espugnano senza particolari problemi il campo di Utah Jazz (127-86) e ai New Orleans Pelicans, che violano in volata l’impianto dei Portland Trail Blazers (105-103).