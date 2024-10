Oasport.it - F1, doppietta McLaren in FP3 a Città del Messico. Passo indietro Ferrari sul giro secco

(Di sabato 26 ottobre 2024) Va in archivio con un’impressionantela terza sessione di prove libere del Gran Premio del2024, valevole come ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha tirato fuori tutto il potenziale della MCL38, facendo il vuoto nella simulazione di qualifica con gomme soft e candidandosi a monopolizzare la prima fila in griglia. Oscar Piastri ha realizzato la miglior prestazione assoluta in 1’16?492, confermandosi in grande spolvero sul circuito in altura (a oltre 2200 metri sul livello del mare) didele facendo meglio di 59 millesimi rispetto al compagno di squadra Lando Norris.