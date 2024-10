Oasport.it - F1, Carlos Sainz svetta nelle FP2 del GP del Messico. Ottima Ferrari, problemi per Verstappen, Russell a muro

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Splende il rossoal termine delle FP2 del GP delcomanda la classifica con il miglior tempo (1’17”699), ma è soprattutto il passo gara della Rossa a far ben sperare in chiave gara di domenica. Infatti anche Charles Leclerc ha dimostrato di avere un ritmo eccezionale nel long run svolto in una seconda sessione durata una mezz’ora in più per permettere alla Pirelli di avere più tempo per avere più dettagli sui pneumatici per il 2025, visto che molti team hanno dovuto svolgere dei lavori specifici con le gomme del prossimo anno. Se inc’è grande ottimismo, totalmente diverso è l’umore in casa Red Bull. Dopo ial motore avuti in FP1, Maxha dovuto terminare con largo anticipo la FP2. La Red Bull ha deciso di posticipare a domani il cambio della power unit, prendendosi il rischio di non poter concludere la sessione di oggi.