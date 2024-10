Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Partita troppo importante, abbiamo l’ambizione di giocare sempre per vincere»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Al termine di Napoli-Lecce, vinta 1-0 dagli azzurri grazie al gol di Di, è proprio il capitano del Napoli a rilasciare le prime dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di: «La squadra ha provato in tutti modi a far gol» Un gol annullato e uno fatto: «Dispiace per il primo gol ma sono contento., la squadra ha provato in tutti modi a far gol. Il pubblico ci spinge, è il nostro 12esimo uomo» Adesso c’è una lista di partite impegnative: «Ambizione diper, lofatto in tutte le partite. Sulla carta sono partite facili, ma in realtà non lo sono. Anche le squadre nella zona bassa della classifica sono ben organizzate e concedono poco. Conta quella che facciamo noi e che vogliamo noi. Le affronteremo nel miglior modo possibile.