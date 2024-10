Spazionapoli.it - Di Lorenzo e Anguissa: “Difficile vincere queste partite, fatto il massimo”, poi le parole su Milan e Atalanta

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli di Conte porta a casa un’altra vittoria, Lecce battuto: Diesaltano la vittoria interna degli azzurri. Il Napoli di mister Antonio Conte non si ferma più, portando a casa un’altra vittoria di grande sacrificio e importanza. Dopo l’1-0 a Empoli, gli azzurri si sono imposti di misura anche in occasione dell’incontro casalingo contro il Lecce di Luca Gotti. Vittoria che conferma l’ottimo momento del Napoli specialmente sul piano dei risultati. La squadra partenopea ha messo le mani sui tre punti grazie alla rete del suo capitano, Giovanni Di. Il difensore azzurro, andato in gol nella ripresa, ha regalato alla squadra di Antonio Conte il quinto successo di fila, nonché il nono risultato utile consecutivo. Rendimento che tiene gli azzurri saldamente al comando della classifica.