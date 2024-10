Corteo per la pace a Milano: in mille sotto la pioggia (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha preso il via nel primo pomeriggio a Milano la manifestazione pacifista promossa da Europe for Peace - Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisipaceGiusta, Sbilanciamoci, La Via Maestra e a cui hanno aderito anche Cgil, Anpi, Pd, Sinistra Italiana, i Verdi e l'associazionismo cattolico. Sono circa mille le persone che sotto la pioggia si sono radunate all'Arco della pace per poi iniziare il Corteo verso piazza della Scala. In testa lo striscione 'siamo tutti ebrei e palestinesi, russi e ucraini. L'umanitĂ non ha confini'. Ilgiorno.it - Corteo per la pace a Milano: in mille sotto la pioggia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha preso il via nel primo pomeriggio ala manifestazione pacifista promossa da Europe for Peace - Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, AssisiGiusta, Sbilanciamoci, La Via Maestra e a cui hanno aderito anche Cgil, Anpi, Pd, Sinistra Italiana, i Verdi e l'associazionismo cattolico. Sono circale persone chelasi sono radunate all'Arco dellaper poi iniziare ilverso piazza della Scala. In testa lo striscione 'siamo tutti ebrei e palestinesi, russi e ucraini. L'umanitĂ non ha confini'.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

A Milano si terrà un corteo per la pace - "Prima che sia troppo tardi: fuori l'Italia dalla guerra". Il Comitato per la liberazione di Julian Assange Italia ha aderito al corteo per la pace che si terrà a Milano sabato 26 ottobre, l'appuntamento è alle 15 in stazione Centrale. "Julian ... (Milanotoday.it)

I cantanti in scaletta al concerto Per la Pace al Forum di Assago a Milano - ecco tutti gli artisti - Questa sera, 23 ottobre, al Forum di Assago di Milano si terrĂ il concerto Per la Pace, un evento di beneficienza contro le guerre. Tra gli ospiti Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro. Ecco la probabile scaletta degli ospiti e delle ... (Fanpage.it)

Grande evento musicale a Milano per promuovere pace e solidarietà : tutti i dettagli - Facebook WhatsApp Twitter Il concerto “Per la pace Live contro le guerre” si prepara a illuminare l’Unipol Forum di Milano, un evento eccezionale che riunisce alcuni dei più celebri artisti italiani per sensibilizzare il pubblico sulla ... (Gaeta.it)

“Per la pace – Live contro le guerre” - l’evento benefico a Milano : un coro di artisti e cantanti contro la violenza e l’indifferenza - Tutto pronto all’Unipol Forum di Milano per l’evento benefico “Per la pace Live contro le guerre” che vede la musica italiana scendere in campo con un evento volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la pace e sostenere chi ... (Superguidatv.it)