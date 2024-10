Gaeta.it - Cerveteri in cerca di riscatto contro il JFC Civita Castellana: tutto sulla sfida al Galli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Domani si svolgerà una partita cruciale per il, che affronterà il JFCnella sua casa, lo stadio. Una gara che non solo rappresenta una grande opportunità per i Cervi di rialzare la testa dopo il primo ko stagionale, ma è anche un banco di prova fondamentale per consolidare la propria posizione in classifica. L’attenzione è alta, vista l’importanza dei punti in palio, e i tifosi sperano in una prestazione convincente da parte dei propri beniamini. Una sconfitta da dimenticare Domenica scorsa, ilha subito la sua prima sconfitta nel corso della stagione, un evento che ha scosso l’ambiente sportivo della squadra. Nonostante il risultato negativo, la squadra ha mostrato segni di vitalità e determinazione, giocando un buon match ma incappando in episodi sfortunati che hanno compromesso il risultato finale.