Ilgiorno.it - Cava di Casorezzo, battaglia infinita: al Consiglio di Stato si apre un altro capitolo giudiziario

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Busto Garolfo (Milano) – La vicenda delle cave disi arricchisce di un nuovo: il Comune di Busto Garolfo ècostretto a ricorrere nuovamente alle vie legali, opponendosi al ricorso presentato da Solter Srl aldi. L’impresa, già nota per il progetto di realizzare una discarica per rifiuti non pericolosi nel sito ex, è protagonista di una complessacontro il Comune, il vicino comune die il Parco del Roccolo. Lo scorso 13 luglio, il Tar della Lombardia aveva condannato Solter e il precedente gestore, Inerti Ecoter Sga Srl, al pagamento di 100.000 euro per la mancata bonifica del sito, dando ragione al comune bustese che aveva denunciato il mancato adempimento agli obblighi di ripristino ambientale.