Carcere di Avellino tra violenza e tensioni, trasferiti 50 detenuti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo i gravi eventi critici che si sono succeduti neldicon una escalation diinaudita, ultimo la spedizione punitiva su un detenuto di appena 25 anni ridotto macrabamente in fin di vita, nonché le ripetute e circostanziate segnalazioni che questa organizzazione sindacale ha fatto alle varie autorità Locali (Prap Campania e direzione casa circondariale di), dipartimentali e governative e ai vari organi di stampa, finalmente si è presa coscienza della nefasta situazione in cui versa ildiBellizzi in modo fattivo”. E’ quanto scrive in una nota il sindacato Uilpa polizia penitenziaria. Due evasioni e un tentativo di evasione si sono registrati nelle scorse settimane dali primi due contenuti dalla Polizia di Stato che nel giro di qualche ora ha riassicurato alla giustizia i fuggitivi.