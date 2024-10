Capolavori Seicento Napoletano, da Battistello a Luca Giordano (Di sabato 26 ottobre 2024) Per la prima volta a Napoli sarà in mostra al Museo Diocesano di Donnaregina la raccolta di Giuseppe De Vito (Portici 1924 – Firenze 2015), grande collezionista e studioso di pittura napoletana del Seicento, attualmente conservata nella villa di Olmo a Vaglia, presso Firenze, sede della Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell’Arte Moderna a Napoli , da lui costituita nel 2011 con lo scopo di promuovere gli studi su questo periodo artistico. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Per la prima volta a Napoli sarà in mostra al Museo Diocesano di Donnaregina la raccolta di Giuseppe De Vito (Portici 1924 – Firenze 2015), grande collezionista e studioso di pittura napoletana del, attualmente conservata nella villa di Olmo a Vaglia, presso Firenze, sede della Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell’Arte Moderna a Napoli , da lui costituita nel 2011 con lo scopo di promuovere gli studi su questo periodo artistico.

