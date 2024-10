Capelli rossi e lentiggini: Kim Kardashian cambia look (Di sabato 26 ottobre 2024) Kim Kardashian non smette mai di stupire, soprattutto quando si tratta di hairstyle. Ma se in passato aveva sorpreso i fan rinunciando al nero corvino per un originale biondo platino, nelle ultime ore ha invece abbracciato un intenso rosso ciliegia. E in molti, complici anche le lentiggini sul viso, hanno stentato a riconoscerla. Il nuovo look di Kim Kardashian Kim Kardashian cambia look ed è quasi irriconoscibile. Gli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram dell’influencer, infatti, la ritraggono con un’inedita (e lunghissima) chioma rossa, mentre sul volto appaiono delle piccole lentiggini. Una vera e propria trasformazione, che non ha tuttavia nulla a che vedere con l’imminente arrivo di Halloween: la nuova immagine della Kardashian, infatti, è arrivata in concomitanza del lancio di un nuovo prodotto della sua linea beauty SKKNBYKI. Dilei.it - Capelli rossi e lentiggini: Kim Kardashian cambia look Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Kimnon smette mai di stupire, soprattutto quando si tratta di hairstyle. Ma se in passato aveva sorpreso i fan rinunciando al nero corvino per un originale biondo platino, nelle ultime ore ha invece abbracciato un intenso rosso ciliegia. E in molti, complici anche lesul viso, hanno stentato a riconoscerla. Il nuovodi KimKimed è quasi irriconoscibile. Gli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram dell’influencer, infatti, la ritraggono con un’inedita (e lunghissima) chioma rossa, mentre sul volto appaiono delle piccole. Una vera e propria trasformazione, che non ha tuttavia nulla a che vedere con l’imminente arrivo di Halloween: la nuova immagine della, infatti, è arrivata in concomitanza del lancio di un nuovo prodotto della sua linea beauty SKKNBYKI.

