Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Cadimare si rinforza. Arriva Dell’Amico

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo arrivo in casache ufficializza il tesseramento di Nicolò(nella foto): il centrale difensivo classe ‘99 era svincolato dopo l’ultima stagione passata in Serie D con la casacca ’orange’ della Pistoiese. In carrierasi è formato nel settore giovanile della Fiorentina dove ha giocato fino a vestire la maglia degli Allievi nazionali. In seguito si è trasferito allo Spezia e nella Beretti di Carrarese e Pistoiese, in cui in tre stagioni ha siglato complessivamente dieci reti. Ha poi esordito tra i grandi in Eccellenza nella Virtus Viareggio con 3 gol all’attivo, per poi approdare proprio alin Eccellenza, mettendo a segno 4 reti, infine nella stessain Sardegna nelle file della Nuorese con altre 2 marcature nel corso del campionato.