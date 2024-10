.com - Blitz, recensione RoFF19: Steve McQueen dirige un family drama che richiama Dickens e Spielberg

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi, sesto atteso film dicon Saoirse Ronan e l’esordiente Elliott Heffernan: unasciutto e sorprendentemente tradizionale che, con classe,e l’immaginariohianopotrebbe rappresentare la svolta in cuisi è ufficialmente ammorbidito, specialmente in relazione ai vari Hunger, Shame, 12 Years a Slave, oppure solo un temporaneo cedimento ad uno stile di racconto meno viscerale. Solo il tempo potrà dirci la verità, ma nel frattempo mettiamo a verbale questo suo sesto lungometraggio che vede Saoirse Ronan e l’esordiente Elliott Heffernan come protagonisti di un dramma famigliare sullo sfondo dei bombardamenti tedeschi su Londra, tanto tradizionale nell’impianto narrativo quanto asciutto ed emozionante.sono lì, ad un passo.