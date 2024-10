Basket, torneo giovanile con tante formazioni. I Bees a canestro (Di sabato 26 ottobre 2024) È partita l’11ª edizione del torneo di Halloween Bees dedicato agli under 10, 11, 12 e 13 di Basket, squadre miste. La manifestazione che si giocherà nelle palestre di Pesaro, è stata suddivisa in due fine settimana, quello corrente e dall’8 al 10 novembre. Le squadre iscritte sono 52 e provengono da tutta Italia, da Milano a Messina. Inoltre, essendo l’evento internazionale, ci saranno anche formazioni lituane, croate, tedesche. Da tre anni, poi, è presente una rappresentativa messicana. "I ragazzi e le ragazze vengono ospitare dalle famiglie della società dei Bees – racconta il general manager dei Bees Graziano Sartini -, per un progetto non solo sportivo, ma anche sociale, creando una convivenza di culture diverse". Sport.quotidiano.net - Basket, torneo giovanile con tante formazioni. I Bees a canestro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) È partita l’11ª edizione deldi Halloweendedicato agli under 10, 11, 12 e 13 di, squadre miste. La manifestazione che si giocherà nelle palestre di Pesaro, è stata suddivisa in due fine settimana, quello corrente e dall’8 al 10 novembre. Le squadre iscritte sono 52 e provengono da tutta Italia, da Milano a Messina. Inoltre, essendo l’evento internazionale, ci saranno anchelituane, croate, tedesche. Da tre anni, poi, è presente una rappresentativa messicana. "I ragazzi e le ragazze vengono ospitare dalle famiglie della società dei– racconta il general manager deiGraziano Sartini -, per un progetto non solo sportivo, ma anche sociale, creando una convivenza di culture diverse".

