Avellino-Messina i convocati di mister Biancolino

In vista del match tra Avellino e Messina, valido per l'undicesima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti

Avellino – ACR Messina - i convocati : tre giocatori ai box - Tempo di lettura: < 1 minutoDaishawn Redan, Michele Vano e Michele Rocca non sono nell’elenco dei convocati dell’Avellino di Raffaele Biancolino per la gara contro contro l’ACR Messina, in programma domani (ore 15) al Partenio-Lombardi, valida ... (Anteprima24.it)

Avellino-Messina - Biancolino : "Gara insidiosa - ma dobbiamo andare avanti come un treno. Ecco come stanno Vano - Rocca e Redan" - L'Avellino torna allo Stadio Partenio-Lombardi. La squadra biancoverde, reduce da quattro vittorie e da cinque risultati utili consecutivi, attende il Messina per l'undicesima giornata del campionato. Mister Raffaele Biancolino interviene in ... (Avellinotoday.it)

Verso Avellino-Messina - continua la preparazione : le ultime sui lupi. Perinetti : "Non sono abituato a stare fermo - ma…" - L’Avellino sta proseguendo la preparazione in vista dell’undicesima giornata di campionato, in programma domenica pomeriggio allo stadio Partenio-Lombardi contro il Messina. Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, la squadra di Raffaele Biancolino è ... (Avellinotoday.it)

