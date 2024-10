Atalanta-Verona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Atalanta-Verona, partita valida per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Con le ultime due vittorie contro Genoa e Venezia, gli uomini di Gasperini hanno migliorato in maniera importante la propria classifica, riportandosi a ridosso della zona Europa. Ora, un’altra occasione importante per allungare questo momento positivo, contro un Verona a caccia di punti per mantenere un certo margine sulle zone calde del tabellone: per gli scaligeri, una sola vittoria nelle ultime cinque partite, tra cui le due sconfitte esterne contro Lazio e Como. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di sabato 26 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. Atalanta-Verona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la nona giornata della. Con le ultime due vittorie contro Genoa e Venezia, gli uomini di Gasperini hanno migliorato in maniera importante la propria classifica, riportandosi a ridosso della zona Europa. Ora, un’altra occasione importante per allungare questo momento positivo, contro una caccia di punti per mantenere un certo margine sulle zone calde del tabellone: per gli scaligeri, una sola vittoria nelle ultime cinque partite, tra cui le due sconfitte esterne contro Lazio e Como. Il fischio d’inizio è inalle ore 20:45 di sabato 26 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv su Sky, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.in tv:SportFace.

