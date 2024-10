“Arriva la numero 1 della tv italiana”. Ballando con le stelle, una bella sorpresa in pista (Di sabato 26 ottobre 2024) Ballando con le stelle, ci siamo quasi. Nuovo sabato e nuova puntata dopo il colpo di scena della scorsa, la quarta, quando sono stati eliminati i Cugini di Campagna. In uno spareggio lampo, lo storico gruppo ha ottenuto il 43% delle preferenze contro il 57% della coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. È quindi seguita una settimana di prove e le coppie sono tutte – o quasi – pronte a scendere in pista. Il pubblico di Rai 1 scalpita per vedere le esibizioni di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024)con le, ci siamo quasi. Nuovo sabato e nuova puntata dopo il colpo di scenascorsa, la quarta, quando sono stati eliminati i Cugini di Campagna. In uno spareggio lampo, lo storico gruppo ha ottenuto il 43% delle preferenze contro il 57%coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. È quindi seguita una settimana di prove e le coppie sono tutte – o quasi – pronte a scendere in. Il pubblico di Rai 1 scalpita per vedere le esibizioni di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono arrivati al sodo”. Ballando con le stelle - hai voglia a nascondere : “C’è ciccia dietro le quinte” - L’intesa tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle continua a far sognare il pubblico. Ogni puntata li vede sempre più affiatati, ma la vera domanda che tormenta i fan è: c’è qualcosa di più di una semplice collaborazione ... (Tuttivip.it)

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli : arriva la sua reazione - In attesa di una nuova imperdibile diretta di Ballando con le Stelle, la lente di ingrandimento ricade sulla rivalità tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Le due non si stanno risparmiando in questa avventura e l’ultima intervista ... (Anticipazionitv.it)

Occhi puntati al cielo in Toscana : arrivano le stelle cadenti d'autunno - Firenze, 21 ottobre 2024 - Le stelle cadenti d’autunno sono pronte a dare spettacolo anche in Toscana. Occhi e binocoli puntati al cielo dunque, perché l'appuntamento è questa notte. Nel cielo sono di scena le Orionidi, meteore 'figlie' della cometa ... (Lanazione.it)

“È successo un fatto grave dietro le quinte di ‘Ballando con le Stelle’ tra Alan Friedman e una donna dello staff. È arrivata una lettera di richiamo - ma la Rai chiede di allontanarlo” - Il futuro di Alan Friedman a Ballando con le stelle 2024 potrebbe essere in bilico. E non per via di un altro eventuale spareggio o delle critiche feroci della giuria. In una diretta Instagram al termine della puntata di ieri, Davide Maggio ha ... (Ilfattoquotidiano.it)