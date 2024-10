Alessandro Basciano a Verissimo le critiche sul suo aspetto | Mia mamma era in lacrime

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) –è stato ospite della puntata didi oggi, sabato 26 ottobre. L’influencer e dj era già stato nel salotto di Silvia Toffanin la scorsa settimana e oggi è tornato per rispondere alle asprericevute: “È stato inondato di odio sui social”, ha detto la conduttrice.aveva detto nella scorsa puntata di aver passato un periodo molto difficile: “Ho avuto un periodo di depressione”. Depressione dovuta anche alla separazione da Sophie Codegoni, di cui – ha ammesso – di esserne ancora innamorato.è diventato un bersaglio per i leoni di tastiera non per le parole dette, ma per il suofisico diverso. Giudizi estetici che hanno fatto molto male all’influencer e motivo per cui ha chiesto di tornare aper replicare alle offese che hanno inondato i social in questi giorni.