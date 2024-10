Lettera43.it - Zelensky, no alla visita di Guterres a Kyiv dopo l’incontro con Putin a Kazan

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrsi è rifiutato di ricevere ail segretario generale dell’Onu, Antonioladi quest’ultimo in Russia, al vertice dei Brics di, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir. Lo ha riferito una fonte della presidenza ucraina all’Afp: «voleva venire in Ucraina, manon ha confermato la». Parlando al verticergato dei Brics, il segretario generale delle Nazioni Unite aveva fatto appello a una «pace giusta» in Ucraina e a un cessate il fuoco immediato a Gaza e in Libano. Antonio(Ansa).