Vieira | Inter è la più forte Tre grandi doti!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Patricksi è pronunciato a pochi giorni dalla sfida trae Juventus. Secondo l’ex calciatore francese, i nerazzurri sono i più forti del campionato e si presentano, dunque, da favoriti allo scontro diretto. IL PUNTO – Patricksi è espresso a DAZN sul tema del confronto trae Juventus di domenica 27 ottobre. Il francese ha affermato che i nerazzurri possiedono uno status diverso rispetto ai bianconeri e alle altre concorrenti per queste ragioni: «L’ha sempre avuto una squadra competitiva in questi ultimi anni, hanno sempre lavorato bene trovando i giocatori giusti per competere, è la squadra piùin Italia: c’è qualità collettiva, individuale ed esperienza. Ci sono giocatori veramente forti e un allenatore che sta facendo giocare la squadra veramente bene».