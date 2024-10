Ilfattoquotidiano.it - Una spalmata di strutto e fette di cipolla: ecco il panino da stadio “più disgustoso d’Europa”. Le reazioni dei tifosi del Tottenham

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Addio ae porchetta fuori dallo. Il Ferencvaros ha trovato una situazione low-cost: una fetta di pane bianco, unadie qualche fetta dirossa. Così, idelsono stati accolti in Ungheria, alla Groupama Arena, in occasione della seconda giornata di Europa League. Un piatto che di certo ha lasciato il segno a Budapest, non tanto per la qualità quanto per il prezzo: solo 85 penny (380 fiorini ungheresi). E così, la cucina del Ferencvaros si aggiunge alla corsa per il titolo di peggior cibo nel mondo del calcio, così come lo ha definito il Daily Mail. “Si tratta di un pasto o di qualcosa che fa parte di un rituale di nonnismo di una confraternita?”, le foto delsono diventate virali e i social si sono scatenati. Zsíros kenyér at Ferencvarosi TC ???????? 380 forint (£0.85) pic.twitter.