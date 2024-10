Bergamonews.it - Torna l’ora solare, lancette indietro: i consigli degli esperti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle 3 del mattino sarà necessario spostare leorologidi 60 minuti riportandole sulle 2 e salutandole legale. Questo passaggio ci regalerà un’ora di sonno in più, ma al tempo stesso comporterà un’ora di luce in meno al pomeriggio. Il cambio, seppur piccolo, può avere un impatto significativo sul nostro organismo e sul nostro umore. “Per 1 italiano su 3 la minor esposizione al sole è fonte di stress“, spiegano gli. “Il ritorno alporta stanchezza, nervosismo e insonnia, che spesso si sfogano a tavola con un’alimentazione sbilanciata”. Per contrastare gli effetti negativi del cambio del, gliano di: – Regolare il ritmo sonno-veglia, mantenendo orari regolari per andare a dormire e svegliarsi, creando una routine rilassante prima di coricarsi.