Terna domenica torna ora solare | con quella legale risparmiati 75 mln

Roma, 25 ott. (askanews) – domenica 27 ottobre tornerà l'ora solare. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, infatti, lancette dell'orologio spostate un'ora indietro quando saranno le tre. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale nei sette mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 340 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 130 mila famiglie. Il dato si traduce in un risparmio economico di oltre 75 milioni di euro. I benefici dell'ora legale riguardano anche l'ambiente: il minor consumo elettrico ha infatti consentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 160 mila tonnellate.

