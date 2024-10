Stop ai cellulari in classe, in Francia si punta a settembre 2025 per inserire il divieto in tutte le scuole (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il governo francese intende porre fine all'utilizzo dei cellulari nelle scuole entro settembre 2025. Si tratta di un obiettivo ambizioso, definito dal vice ministro dell'Istruzione, Alexandre Portier come una "urgenza nazionale". L'articolo Stop ai cellulari in classe, in Francia si punta a settembre 2025 per inserire il divieto in tutte le scuole . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il governo francese intende porre fine all'utilizzo deinelleentro. Si tratta di un obiettivo ambizioso, definito dal vice ministro dell'Istruzione, Alexandre Portier come una "urgenza nazionale". L'articoloaiin, insiperilinle

