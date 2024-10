“Sono deputata, non cara”: Irene Montero rimette al suo posto il collega Alvise Pérez (Di venerdì 25 ottobre 2024) Irene Montero, 36 anni, politica e psicologa spagnola e portavoce del partito di sinistra Podemos al Parlamento europeo, ha rimesso al suo posto il collega Alvise Pérez, leader di ‘Se Acabó La Fiesta’, gruppo populista di destra, quando lui si è rivolto a lei chiamandola “cara Irene”. Durante il suo intervento Irene Montero ha discusso di aborto, natalità, immigrazione e diritto alla casa. Quando il deputato Pérez si è rivolto alla connazionale chiamandola ‘Querida Irene’, “cara Irene”, lei ha replicato subito: “Deputato, Sono una deputata, non ‘cara’. News.robadadonne.it - “Sono deputata, non cara”: Irene Montero rimette al suo posto il collega Alvise Pérez Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 36 anni, politica e psicologa spagnola e portavoce del partito di sinistra Podemos al Parlamento europeo, ha rimesso al suoil, leader di ‘Se Acabó La Fiesta’, gruppo populista di destra, quando lui si è rivolto a lei chiamandola “”. Durante il suo interventoha discusso di aborto, natalità, immigrazione e diritto alla casa. Quando il deputatosi è rivolto alla connazionale chiamandola ‘Querida’, “”, lei ha replicato subito: “Deputato,una, non ‘’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono deputata, non ‘cara’. Tolga di mezzo il machismo”: l’europarlamentare di Podemos corregge così il collega di destra - “Cara Irene ( querida in spagnolo, ndr)”. Il leader del gruppo populista di destra Se Acabò la Fiesta, Alvise Pérez, si è rivolto così all’europarlamentare di Podemos, Irene Montero, nel corso di una ... (ilfattoquotidiano.it)

"Sono 'deputata', non 'cara'": l'eurodeputata Irene Montero contro il "maschilismo" del collega Alvise Pérez - "Sono 'deputata', non 'cara'". Irene Montero di Podemos, risponde ad Alvise Pérez del gruppo populista di estrema destra Se acabò la fiesta. L'eurodeputato, rivolgendo una domanda a Montero, ha esordi ... (tg.la7.it)

Le probabili formazioni di Inter-Juventus: Inzaghi in emergenza, out anche Carlos Augusto - Le probabili formazioni di Inter-Juventus: Inzaghi in emergenza, out anche Carlos Augusto Domenica 27 ottobre alle ore 18:00 l’Inter torna in campo in campionato. Avversaria di turno sarà la Juventus ... (informazione.it)

Alunno spruzza spray al peperoncino nei corridoi, studenti anticipano l'uscita da scuola - Uscita anticipata per gli studenti dell'istituto tecnico industriale statale di Monterotondo. A creare il panico uno studente - non ancora identificato - che prima del suono della campanella ha ... (romatoday.it)