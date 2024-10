Raid israeliano nel sud della Striscia: 28 morti. Biden sbotta: «Ci sono tanti innocenti uccisi a Gaza. Tutto questo deve finire» (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Ci sono tanti innocenti uccisi a Gaza. Tutto questo deve finire». Non sa più come dirlo il presidente Usa Joe Biden. All’indomani degli ennesimi Raid israeliani sulla Striscia di Gaza. L’inquilino della Casa Bianca è intervenuto così durante un evento in Arizona dopo essere stato interrotto da una manifestante pro-palestinese che urlava «Gaza libera». Alla folla che voleva zittire la donna, il presidente ha chiesto di lasciarla manifestare. Per Al Jazeera, negli attacchi di ieri 24 ottobre, 28 persone sono morte in un bombardamento a Khan Yunis, nel Sud dell’enclave palestinese. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, i caccia d’Israele hanno bombardato una casa nell’area di al-Manara. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Ci». Non sa più come dirlo il presidente Usa Joe. All’indomani degli ennesimiisraeliani sulladi. L’inquilinoCasa Bianca è intervenuto così durante un evento in Arizona dopo essere stato interrotto da una manifestante pro-palestinese che urlava «libera». Alla folla che voleva zittire la donna, il presidente ha chiesto di lasciarla manifestare. Per Al Jazeera, negli attacchi di ieri 24 ottobre, 28 personemorte in un bombardamento a Khan Yunis, nel Sud dell’enclave palestinese. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, i caccia d’Israele hanno bombardato una casa nell’area di al-Manara.

