Progetto Sai gli ospiti alla scoperta della biblioteca comunale De Nava

Sono stati accolti nella biblioteca comunale Pietro De Nava i beneficiari del Progetto Sai del Comune di Reggio Calabria. Il Progetto, nell'ambito delle attività didattiche relative al servizio di insegnamento della lingua e della cultura italiana gestito da Work società cooperativa sociale onlus

