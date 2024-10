Ilrestodelcarlino.it - Oche sbranate dai lupi a Brisighella: è il terzo attacco in pochi giorni

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Ravenna), 25 ottobre 2024 – “Il numero deista purtroppo aumentando e non c’è più alcuna sicurezza. I cani da guardia dobbiamo tenerli in casa perché altrimenti rischiano di fare una brutta fine. Luci e recinzioni non hanno alcun effetto deterrente e i selvatici attaccano anche nei centri abitati”. Sono le parole di Remo Lanzoni, agricoltore della frazione brisighellese di Marzeno (frazione di Bri), dopo l’assalto, da parte di un predatore, ad alcuneall’interno del cortile della sua abitazione. L’episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte del 23 ottobre, giungedopo l’, sempre nel brisighellese, ai danni dell’azienda agricola ‘Cà ad Là’, dove un branco diaveva sbranato, tra capre e pecore, una ventina di cani.