Nuoto Coppa del Mondo Incheon 2024 | Razzetti terzo nei 200 farfalla record del mondo per Regan Smith nei 100 dorso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è conclusa la seconda giornata di gare al Munhak Park Tae-Hwan Swimming Pool di, in Corea del Sud, dove è in corso la tappa dideldiin vasca corta. La notizia più importante è il nuovodelfatto segnare dalla statunitensenei 100con il crono di 54.41, cancellando dunque il primato fatto segnare a fine settembre dall’australiana Kaylee McKeown (54.56). Per quanto riguarda gli azzurri, il risultato più importante lo fa segnare Alberto, che chiude a podio con ilposto nei 200(1:52.23), alle spalle dello statunitense Trenton Julian e del redivivo sudafricano Chad Le Clos. Chiude quarta invece nei 100 rana Benedetta Pilato, a cui sfugge il podio per tre centesimi.