MotoGP Thailandia 2024, risultati e classifica prove libere 1: Bezzecchi davanti, Bagnaia 3° (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiude la prima sessione di prove libere del weekend thailandese di MotoGP. Sul circuito di Buriram davanti a tutti c'è Marco Bezzecchi (1:30.492), che si mette dietro Jorge Martin (+0.038) e Pecco Bagnaia (+0.200). Seguono i fratelli Marquez con Marc (+0.259) davanti ad Alex (+0.357). Sesto Enea Bastianini, che chiude un top 6 racchiusa in 368 millesimi. Completano la top ten Pedro Acosta (+0.414), Jack Miller (+0.507), il sorprendente Takaaki Nakagami sulla disastrata Honda (+0.530) e Fabio Quartararo (+0.648). Franco Morbidelli è 12° a quasi sette decimi da Bezzecchi. Appena dietro Di Giannantonio, all'ultima gara prima di lasciare la sua VR46 ad Andrea Iannone per operarsi alla spalla. Male le Aprilia con Vinales 15° (+0.707) e Espargarò 21° (+1.509). LA TOP TEN Marco Bezzecchi (Ducati VR46) 1:30.492 Jorge Martin (Ducati Pramac) +0.038 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.200

