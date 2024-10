MotoGP, Marquez e Bastianini si candidano come aghi della bilancia tra Bagnaia e Martin. Ma non ci saranno ordini di scuderia (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Buriram si è aperto il weekend del Gran Premio di Thailandia di MotoGP, terz’ultimo atto di un Mondiale ancora conteso tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 20 punti in classifica generale in favore dello spagnolo. Il round in terra indocinese si annuncia dunque cruciale nella battaglia fra i due, poiché potrebbe indirizzare con decisione il campionato iridato verso l’iberico. Dunque, Pecco deve giocoforza recuperare terreno. Al riguardo, l’inizio del fine settimana è incoraggiante. Lo si è visto entrare e uscire di continuo dai box, evidentemente poiché stava effettuando una serie di prove comparative legate al set-up. Nessuna difficoltà, però, come avvenuto in Australia. L’attacco thailandese si direbbe decisamente migliore rispetto a quello down under. Buriram è una pista gradita al ventisettenne piemontese, lo ha detto lui stesso e lo confermano i risultati. Oasport.it - MotoGP, Marquez e Bastianini si candidano come aghi della bilancia tra Bagnaia e Martin. Ma non ci saranno ordini di scuderia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Buriram si è aperto il weekend del Gran Premio di Thailandia di, terz’ultimo atto di un Mondiale ancora conteso tra Jorgee Francesco, separati da 20 punti in classifica generale in favore dello spagnolo. Il round in terra indocinese si annuncia dunque cruciale nella battaglia fra i due, poiché potrebbe indirizzare con decisione il campionato iridato verso l’iberico. Dunque, Pecco deve giocoforza recuperare terreno. Al riguardo, l’inizio del fine settimana è incoraggiante. Lo si è visto entrare e uscire di continuo dai box, evidentemente poiché stava effettuando una serie di prove comparative legate al set-up. Nessuna difficoltà, però,avvenuto in Australia. L’attacco thailandese si direbbe decisamente migliore rispetto a quello down under. Buriram è una pista gradita al ventisettenne piemontese, lo ha detto lui stesso e lo confermano i risultati.

