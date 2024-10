Quotidiano.net - Moglie nata uomo, la sentenza: il matrimonio non si annulla

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si puòre unse si scopre che la donna presa in sposa, prima delle nozze in realtà era un? No, per i giudici del tribunale di Livorno. No perché, non essere a conoscenza del cambiamento di sesso, "non risulta qualificabile, né come errore sulla identità della persona, né come errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge". E in effetti la fine del, durato circa 18 anni, dal 2003 al 2021, era arrivata per altri motivi ed era stata avviata una normale istanza di separazione. Ma proprio nel corso delle procedure di separazione avviene la scoperta. L’nel 2022, durante una ispezione ipotecaria e catastale all’interno della causa di separazione, afferma di venire a conoscenza che lain realtà prima era une che aveva cambiato sesso nel 1992.