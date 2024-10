Milan-Napoli in chiaro su Dazn il 29 ottobre: come vederla (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Milan-Napoli in chiaro su Dazn. Il match di Serie A in programma martedì 29 ottobre alle 20.45 sarà visibile anche a chi non è abbonato. La Serie A torna in chiaro a quasi 30 anni di distanza dall'ultima partita trasmessa 'per tutti': non accadeva dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juve-Samp. L'opportunità offerta Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) –insu. Il match di Serie A in programma martedì 29alle 20.45 sarà visibile anche a chi non è abbonato. La Serie A torna ina quasi 30 anni di distanza dall'ultima partita trasmessa 'per tutti': non accadeva dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juve-Samp. L'opportunità offerta

