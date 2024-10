Anteprima24.it - Manfredi: “La violenza giovanile è virus che avvolge comunità”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“E’ un discorso che si sta sviluppando, io ho dato la mia disponibilità. È una decisione che deve venire dalladei sindaci perché il ruolo dell’Anci è istituzionale e deve rappresentare i piccoli Comuni, le grandi città, il Nord, il Sud e il Centro, gli amministratori del centrosinistra e del centrodestra, i molti sindaci civici, un ruolo che deve fare sintesi delle tante anime del Paese e non ci devono essere categorie che lo possano governare”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, rispondendo a una domanda sulla sua candidatura alla guida dell’Anci, in occasione di Casa Corriere, in corso a Palazzo Reale a Napoli, che quest’anno è incentrato sul tema ‘Democrazia e potere’.