LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Marquez subito al comando, Martin e Bagnaia vicini (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13 Si è migliorato Bagnaia che è salito in seconda posizione con il tempo di 1:30.195. 10.12 Buon passo anche per Quartararo che è costante in quinta posizione, mentre in curva 3 scivola Enea Bastianini. 10.11 Scivolata in curva 12 per Lorenzo Savadori. 10.10 Ottimo T4 per Marc Marquez che sale in testa con il crono di 1:30.105. 10.09 Nuovo miglior tempo per Acosta che lima ancora qualcosa e fa 1:30.209. 10.08 Si inserisce in seconda posizione Jorge Martin con il crono di 1:30.393. 10.07 Pedro Acosta fa 1:30.230 e ribadisce la prima posizione, ci sono tantissimi caschi rossi come quelli di Bagnaia che si mette in terza posizione a 0?221. 10.06 Marc Marquez in testa con il tempo di 1:30.537, ma si sta rilanciando ancora Pedro Acosta. 10.05 Pedro Acosta al comando in 1:30.629, dietro c'è Morbidelli a poco meno di due decimi.

