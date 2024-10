LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia, si lavora sul passo gara (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL! 06.29 Alex Marquez migliora e si porta in quinta posizione a 357 millesimi da Bezzecchi. Suo fratello Marc migliora in ogni settore ma si ferma a un decimo dal suo crono precedente. 06.28 Martin arriva al T2 con 121 millesimi di record, Bezzecchi perde troppo nel T3 e non migliora. Lo spagnolo chiude in 1:30.932. 06.27 Bagnaia prosegue nel suo run con un 1:31.111. 06.26 Siamo negli ultimi minuti del turno con i piloti che sono palesemente concentrati solo su gomme e passo gara. Bagnaia chiude un altro giro ma su tempi alti. Tornano in pista Bezzecchi e Martin. 06.25 Ancora Pecco Bagnaia in 1:30.948 dopo aver fatto segnare il record nel T2, quindi fa segnare un 1:31.002. 06.24 Bezzecchi torna ai box mentre Martin continua con un ottimo 1:30.876. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia, si lavora sul passo gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL! 06.29 Alex Marquez migliora e si porta in quinta posizione a 357 millesimi da. Suo fratello Marc migliora in ogni settore ma si ferma a un decimo dal suo crononte. 06.28arriva al T2 con 121 millesimi di record,perde troppo nel T3 e non migliora. Lo spagnolo chiude in 1:30.932. 06.27prosegue nel suo run con un 1:31.111. 06.26 Siamo negli ultimi minuti del turno con i piloti che sono palesemente concentrati solo su gomme echiude un altro giro ma su tempi alti. Tornano in pista. 06.25 Ancora Peccoin 1:30.948 dopo aver fatto segnare il record nel T2, quindi fa segnare un 1:31.002. 06.24torna ai box mentrecontinua con un ottimo 1:30.876.

