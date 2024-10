Lavoro, Cisl Fp: "Ci sono risorse per stabilizzare 280 precari calabresi del Mic" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Hanno scritto un’articolata lettera al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ai presidenti della commissione cultura del Senato e della Camera, Roberto Marti e Federico Mollicone e a tutti i deputati e senatori eletti nelle circoscrizioni della Calabria, per richiedere un fattivo e Reggiotoday.it - Lavoro, Cisl Fp: "Ci sono risorse per stabilizzare 280 precari calabresi del Mic" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Hanno scritto un’articolata lettera al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ai presidenti della commissione cultura del Senato e della Camera, Roberto Marti e Federico Mollicone e a tutti i deputati e senatori eletti nelle circoscrizioni della Calabria, per richiedere un fattivo e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso 'Roberto Gavioli' : l'iscrizione dei film documentari sull'industria e sul lavoro sta per concludersi - Si chiuderanno il 18 ottobre le iscrizioni al Concorso cinematografico nazionale 'Roberto Gavioli', dedicato ai film documentari sull'industria e sul lavoro, ecco i dettagli. Le iscrizioni al Concorso cinematografico nazionale 'Roberto Gavioli', ... (Movieplayer.it)

Schianto in moto mentre andava al lavoro : due paesi in lacrime per la morte di Roberto - Nato e cresciuto a Lumezzane, da molti anni abitava a Molinetto di Mazzano: due paesi in lutto per la morte di Roberto Gnocchi, 58 anni, deceduto poco prima dell'alba di mercoledì 2 ottobre a Verolanuova, a seguito di un terribile incidente in ... (Bresciatoday.it)

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano : gli stereotipi su Napoli e il duro lavoro ancora da fare - Si tende sempre a raccontare quello che si è già detto e ogni novità rispetto a questo racconto già scritto crea spaesamento in chi è dentro la vecchia retorica.... (Ilmattino.it)