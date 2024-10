Lanzetta (Enel): "Italia verso 7 GW di nuova potenza rinnovabile nel 2024" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il dato riferito ad agosto 2024 ci racconta un aspetto positivo: il 44% dell'energia che noi generiamo viene da fonte rinnovabile. Resta una quota importante, del 40%, da combustibile fossile, tipicamente dal gas. E questa è una sfida che il Paese ha. Lo sforzo che stiamo facendo come paese nell'incrementare la nostra capacità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili è importante: mentre fino al '22 noi immettevamo capacità generativa per circa 1 GW, nel '22 abbiamo immesso 3 GW, nel '23, 5,7 GW, e nei primi otto mesi di quest'anno circa 5 GW; quindi, probabilmente, riusciremo a traguardare i 7 GW di nuova potenza rinnovabile". Così Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, in occasione della presentazione del 15esimo Rapporto GreenItaly, fotografa il quadro della transizione energetica in Italia. Liberoquotidiano.it - Lanzetta (Enel): "Italia verso 7 GW di nuova potenza rinnovabile nel 2024" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il dato riferito ad agostoci racconta un aspetto positivo: il 44% dell'energia che noi generiamo viene da fonte. Resta una quota importante, del 40%, da combustibile fossile, tipicamente dal gas. E questa è una sfida che il Paese ha. Lo sforzo che stiamo facendo come paese nell'incrementare la nostra capacità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili è importante: mentre fino al '22 noi immettevamo capacità generativa per circa 1 GW, nel '22 abbiamo immesso 3 GW, nel '23, 5,7 GW, e nei primi otto mesi di quest'anno circa 5 GW; quindi, probabilmente, riusciremo a traguardare i 7 GW di". Così Nicola, direttoredi, in occasione della presentazione del 15esimo Rapporto GreenItaly, fotografa il quadro della transizione energetica in

