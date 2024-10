La regina grande sostenitrice della moda circolare. E Leonor e Sofia sfoggiano look ispirati a quelli della madre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando la famiglia reale spagnola si presenta al completo, l’attenzione cresce in automatico. Così è stato anche per il concerto dei Premi Principessa delle Asturie a Oviedo, un’occasione che ha visto re Felipe, la regina Letizia di Spagna e le figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofía, dare prova di raffinatezza, gusto e attenzione per le tendenze. Ogni outfit ha raccontato non solo uno stile personale, ma anche un impegno verso scelte consapevoli, come dimostrato dalla sovrana con il suo abito noleggiato. Iodonna.it - La regina grande sostenitrice della moda circolare. E Leonor e Sofia sfoggiano look ispirati a quelli della madre Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando la famiglia reale spagnola si presenta al completo, l’attenzione cresce in automatico. Così è stato anche per il concerto dei Premi Principessa delle Asturie a Oviedo, un’occasione che ha visto re Felipe, laLetizia di Spagna e le figlie, la principessae l’infanta Sofía, dare prova di raffinatezza, gusto e attenzione per le tendenze. Ogni outfit ha raccontato non solo uno stile personale, ma anche un impegno verso scelte consapevoli, come dimostrato dalla sovrana con il suo abito noleggiato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal grande schermo alle sfilate - lo stile inconfondibile della regina Vittoria torna a far parlare di sé - La fonte più ricca d’ispirazione per la moda è la moda stessa. O meglio il suo passato lungo e variegato, in cui cambiano più o meno velocemente silhouette, tavolozze cromatiche, decorazioni e ideali di bellezza. Quest’anno tra i punti di ... (Amica.it)

Il Teatro di Corte apre alla sua Regina. Sophia Loren festeggiata en grandeur dalla Campania Film Commission. E consentitemi una spudoratezza... - Sophia non c’era. Anzi, c’era. In tutta la sua maestosità, imponenza, veracità. Nella proiezione speciale di “Matrimonio all’italiana”, capolavoro di Vittorio De Sica, inventore di quel neo/realismo che ha fatto scuola, versione fresca di ... (Napolitoday.it)

Simply the best - a Udine il grande omaggio alla Regina del rock’n’roll - Nell’ottobre del 1986 la celebre rivista statunitense Rolling Stone le dedicò una delle sue copertine più iconiche: “Queen of rock’n’roll”, la Regina del rock’n’roll, fu il titolo scelto per l’intervista che sarebbe diventato da quel momento in ... (Udinetoday.it)

“È un grande amore”. Michelle Hunziker regina del gossip estivo : c’è un nuovo compagno segreto - Clamorosa notizia su Michelle Hunziker. La conduttrice non sarebbe affatto single, ma avrebbe un nuovo fidanzato. Doveva restare un segreto, ma a quanto pare è stata ormai smascherata nonostante abbia tentato di mantenere il massimo del riserbo. E ... (Caffeinamagazine.it)