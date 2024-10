La mappa fuorviante delle “basi americane” in Italia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Circola su Facebook una mappa europea che illustra il numero di presunte «basi americane» presenti in ciascun Paese. Tuttavia, la questione si rivela di notevole complessità. Risulta difficile distinguere con precisione tra basi NATO, basi esclusivamente americane e quelle delle nazioni che ospitano anche strutture del personale NATO o statunitense. Inoltre, i numeri riportati nella mappa non presentano alcuna fonte di riferimento. Non trovano corrispondenza nei dati ufficiali pubblicati nell’ultimo report elaborato dal Congressional Research Service (CRS) degli Stati Uniti, il quale evidenzia una realtà del tutto diversa. Per chi ha fretta La mappa delle basi americane non fa alcuna distinzione tra semplici installazioni militari, basi effettive statunitensi e quelle della NATO, né tra basi condivise e quelle esclusivamente americane. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) Circola su Facebook unaeuropea che illustra il numero di presunte «» presenti in ciascun Paese. Tuttavia, la questione si rivela di notevole complessità. Risulta difficile distinguere con precisione traNATO,esclusivamentee quellenazioni che ospitano anche strutture del personale NATO o statunitense. Inoltre, i numeri riportati nellanon presentano alcuna fonte di riferimento. Non trovano corrispondenza nei dati ufficiali pubblicati nell’ultimo report elaborato dal Congressional Research Service (CRS) degli Stati Uniti, il quale evidenzia una realtà del tutto diversa. Per chi ha fretta Lanon fa alcuna distinzione tra semplici installazioni militari,effettive statunitensi e quelle della NATO, né tracondivise e quelle esclusivamente

