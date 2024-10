Ilrestodelcarlino.it - In difesa arriva Diop. Respinto il ricorso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Che si tratti di un momento negativo o di vera e propria crisi conta poco, la Vigor deve reagire e scrollarsi di dosso tutte le paure. Difficoltà che vanno spazzate via con i risultati, mentre la società prova ad alleviarle con il mercato. Sono giorni intensi sotto questo aspetto: Ernst Alla, che ieri non si è allenato, farà ritorno in Eccellenza, temporaneamente al Montefano. Per un addio, ecco un colpo in entrata: si tratta di Serigne Fallou, versatile esterno mancino che andrà a dare manforte a una batteria di terzini in netta difficoltà. Classe 2005, lo scorso anno ha vinto il campionato con l’Alcione Milano, quest’anno ha iniziato la stagione nel Vado, collezionando 6 presenze. Novità importanti, che possono dare un sostegno a una squadra apparentemente molto fragile.