Il Piacere della lettura incontra Marta Lamalfa (Di venerdì 25 ottobre 2024) È il 1903 e Alicudi, la terra più solitaria delle isole Eolie, è povera più che mai. Secondo una teoria antropologica, in quel periodo la segale, alimento primario per sfamare la popolazione dell’isola, era stata contaminata da un fungo parassita che aveva lo stesso ingrediente base dell’LSD. Ma la fame era tanta che le persone, pur di cibarsi, mangiavano il pane nero fatto con la segale marcia. E così sembra che sull’isola sia avvenuto un fenomeno di allucinazione collettiva. “Questa teoria mi ha affascinata molto, e ho pensato che avesse un buon potenziale narrativo” spiega Marta Lamalfa, autrice de L’isola dove volano le femmine (Neri Pozza). Quotidiano.net - Il Piacere della lettura incontra Marta Lamalfa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) È il 1903 e Alicudi, la terra più solitaria delle isole Eolie, è povera più che mai. Secondo una teoria antropologica, in quel periodo la segale, alimento primario per sfamare la popolazione dell’isola, era stata contaminata da un fungo parassita che aveva lo stesso ingrediente base dell’LSD. Ma la fame era tanta che le persone, pur di cibarsi, mangiavano il pane nero fatto con la segale marcia. E così sembra che sull’isola sia avvenuto un fenomeno di allucinazione collettiva. “Questa teoria mi ha affascinata molto, e ho pensato che avesse un buon potenziale narrativo” spiega, autrice de L’isola dove volano le femmine (Neri Pozza).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Piacere della Lettura incontra Maurizio Guccini - Maurizio Guccini, conosciuto come speaker radiofonico, autore, musicista e tiktoker, aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera con la pubblicazione del suo primo libro, "Rock Tales - Storie dimenticate e indimenticabili", edito da PAV Edizioni ... (Quotidiano.net)

Il Piacere della Lettura incontra Tracy Chevalier - La scrittrice statunitense Tracy Chevalier, nota per “La ragazza dall’orecchino di perla”, ha deciso di ambientare il suo ultimo libro in Italia. L’abbiamo incontrata al MAXXI di Roma per scoprire tutte le curiosità su La maestra del vetro (Neri ... (Quotidiano.net)

I bambini fanno sempre più fatica leggere : quali sono rischi e come i genitori possono favorire il piacere della lettura - Tecnologia, social e approcci scolastici sempre più semplificati stanno disabituando i giovani a cimentarsi un'attività complessa e impegnativa coma la lettura. Per evitare di crescere generazioni di giovani poveri di linguaggio e incapaci di ... (Fanpage.it)

"Castelnuovo Legge" - una giornata dedicata ai libri e al piacere della lettura - Sabato 5 ottobre appuntamento con “Castelnuovo legge”, una giornata dedicata ai libri e al piacere della lettura. Il programma prevede alle 10, in sala civica XI Aprile 1848, il laboratorio creativo per la Festa dei nonni e alle 11 animazione con ... (Veronasera.it)