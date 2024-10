Sport.quotidiano.net - Gennari, schiacciate americane: "Un’emozione giocare in Usa"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per Alessiaè giunto il momento di scoprire l’America. L’atleta, classe 1991, cresciuta a livello giovanile nelle file di San Martino, già in primavera aveva deciso di accettare la proposta della nuova lega statunitense di pallavolo femminile, la Lovb. Un po’ nello stile Nba, è nata una lega che per ora vede la presenza di sole sei squadre, Atlanta, Austin, Houston, Madison, Omaha e Salt Lake City. La Lovb si è procurata numerose giocatrici di livello internazionale, affiancandole a validi elementi usciti dai college. Inoltre ha trovato allenatori di spessore, come Marco Bonitta (campione del mondo con le azzurre nel 2002 ed ex Reggio Emilia in tre stagioni tra il 2006 e 2011) che allenerà proprio lae Massimo Barbolini, coach di Houston.