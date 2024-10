Francesco Totti e Noemi Bocchi, fonte vicina alla coppia svela: "Tra loro problemi da tempo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero attraversando una fase piuttosto delicata nella loro relazione, un momento di tensione che, secondo quanto emerge da Fanpage, risalirebbe a ben prima degli scatti che hanno ritratto Totti accanto alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Comingsoon.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi, fonte vicina alla coppia svela: "Tra loro problemi da tempo" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)starebbero attraversando una fase piuttosto delicata nellarelazione, un momento di tensione che, secondo quanto emerge da Fanpage, risalirebbe a ben prima degli scatti che hanno ritrattoaccantogiornalista sportiva Marialuisa Jacobelli.

