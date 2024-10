Firenze, il 5 novembre sciopero nei musei. Si fermano i lavoratori di Opera (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – Tornano a sciOperare i lavoratori di Opera, addetti ai servizi museali degli Uffizi, di Palazzo Pitti, del polo museale della Regione Toscana e dell’Opificio delle Pietre Dure. Lo sciopero è previsto per il 5 novembre 2024, il martedì successivo al ponte di Ognissanti. Si tratta del secondo sciopero, dopo quello di luglio 2023. In attesa del passaggio di gestione da Opera al vincitore del bando, CoopCulture, che dovrebbe subentrare a gennaio 2025, i 200 lavoratori si mobilitano, preoccupati per il loro futuro. “Ad oggi non abbiamo garanzie che vengano mantenuti il posto di lavoro e lo stipendio che gli addetti alle biglietterie, alla sorveglianza e all'accoglienza percepiscono attualmente”, afferma Laura Zucchini, della Uiltucs Toscana. “Non è accettabile né dignitoso per questi lavoratori, che garantiscono le aperture dei musei. Lanazione.it - Firenze, il 5 novembre sciopero nei musei. Si fermano i lavoratori di Opera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Tornano a scire idi, addetti ai servizi museali degli Uffizi, di Palazzo Pitti, del polo museale della Regione Toscana e dell’Opificio delle Pietre Dure. Loè previsto per il 52024, il martedì successivo al ponte di Ognissanti. Si tratta del secondo, dopo quello di luglio 2023. In attesa del passaggio di gestione daal vincitore del bando, CoopCulture, che dovrebbe subentrare a gennaio 2025, i 200si mobilitano, preoccupati per il loro futuro. “Ad oggi non abbiamo garanzie che vengano mantenuti il posto di lavoro e lo stipendio che gli addetti alle biglietterie, alla sorveglianza e all'accoglienza percepiscono attualmente”, afferma Laura Zucchini, della Uiltucs Toscana. “Non è accettabile né dignitoso per questi, che garantiscono le aperture dei

