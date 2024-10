Fiorentina, Ikoné trascina i suoi con una doppietta al San Gallo: le pagelle (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le pagelle di Ikoné, grande protagonista della vittoria della Fiorentina con il San Gallo con una doppietta decisiva Vittoria per la Fiorentina in Conference League: la viola batte il San Gallo nella trasferta svizzera e si piazza al secondo posto in classifica del girone unico, alle spalle del Chelsea. Contro gli elvetici grande prestazione di Calcionews24.com - Fiorentina, Ikoné trascina i suoi con una doppietta al San Gallo: le pagelle Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ledi, grande protagonista della vittoria dellacon il Sancon unadecisiva Vittoria per lain Conference League: la viola batte il Sannella trasferta svizzera e si piazza al secondo posto in classifica del girone unico, alle spalle del Chelsea. Contro gli elvetici grande prestazione di

San Gallo-Fiorentina 2-4 : poker viola e successo in rimonta - (Adnkronos) – Partita scoppiettante per la Fiorentina che si impone in casa del San Gallo in rimonta 2-4 nella seconda sfida di Conference League e sale a 6 punti in classifica. Una gara meno scontata del previsto con gli svizzeri che hanno ... (Seriea24.it)

Fiorentina : primo tempo da paura - poi ribalta il San Gallo (2-4). Rarità : doppietta di Ikonè - fra fumogeni e interruzioni. Pagelle - Poteva arrivare anche la manita, ossia il quinto gol. E addirittura la tripletta di Ikonè. Rarità da collezionisti danarosi. Ma ci si può accontentare della doppietta di Jorko: e di questo 2-4 finale, materializzato nella ripresa, con una squadra ... (Firenzepost.it)