Filippo Turetta in tribunale a Venezia | La lista? Volevo rapire Giulia farle del male e ucciderla

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è entrato poco fa nell’aula della Corte d’Assise didove sarà interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzataCecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà della ragazza, Gino Cecchettin. È la prima volta cheesce dal carcere – è rinchiuso da un anno a Verona – dopo l’arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Scortato dalla polizia penitenziaria, era vestito con pantaloni neri ed una felpa grigia con cappuccio, in mano una cartellina con alcuni documenti. Prima di sederi accanto al legali di fiducia, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, ha girato un paio di volte il capo guardandosi attorno, incrociando lo sguardo con il collegio presieduto da Stefano Manduzio, e apparentemente non notando la presenza di Gino Cecchettin.