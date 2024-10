Enna la Polizia partecipa al progetto uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La Questura diintensifica i suoi sforzi nel promuovere una cultura sportiva basata su valori di rispetto e correttezza. Nel pomeriggio del 24 ottobre, presso la sala conferenze del C.O.N.I. di, Giancarlo Rapisarda, primo dirigente della DivisioneAnticrimine, hato come rappresentante delladi Stato a un rilevante infocalizzato sulla prevenzione dellanel mondo del. L’iniziativa fa parte del“laper un”, una strategia integrata volta a prevenire ogni forma di, sia all’interno che all’esterno degli stadi, in previsione della stagione sportiva 2024/25. Per raggiungere questo scopo, sono stati istituiti gruppi specializzati per l’analisi e lo studio presso tutte le delegazioni provinciali.