Dagli assi viari all'asse Lucca-Capannori. Una svolta 'epocale' per la viabilità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarà indetto per il prossimo 13 novembre, un tavolo per la mobilità della Piana. A volerlo, i Comuni diche, congiuntamente attraverso i rispettivi assessori Remo Santini e Matteo Francesconi, hanno dato vita all’inizio di un percorso che non esitiamo a definire epocale. Il tavolo prevede il coinvolgimento dei Comuni della Piana, con Altopascio, Porcari e Montecarlo e la Provincia di. Si legge nella nota congiunta di: "Servono soluzioni da applicare a breve – si legge – per affrontare la questione del traffico della Piana die sperimentare soluzioni nuove, che possano migliorare la qualità della vita delle persone".